Trabzonspor'da rota: Kaluzinski

Trabzonspor, orta saha için Antalyaspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Jakub Kaluzinski'yi listeye aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da rota: Kaluzinski
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09 Şubat 2025 12:47

Bondarenko ve Ugrinic'te maliyete takılan Trabzonspor, yurt içine yöneldi. 

Karadeniz ekibi, Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Jakub Kaluzinski'yi gözüne kestirdi. Ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Polonyalı isim için nabız yoklanacak. 

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Antalyaspor'un, maddi gelir elde etmek amacıyla Kaluzinski'nin satışına onay verebileceği konuşuluyor. 1.84 boyundaki futbolcu, 2023 yılında Lechia Gdansk'tan bedelsiz gelmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 25 maçta süre alan Polonyalı, 6 asist yaptı

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