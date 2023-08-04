Trabzonspor'da orta sahaya sürpriz aday: Kevin Kampl

Geçtiğimiz sezonun sonlarında yeni sezon için transfer planlamalarına başlayan; teknik direktörönderliğindeki yeni yapılanması için çalışmalara devam ediyor.Düşük maliyetli ve oyun planına uygun hamlelerle sezon öncesi hazırlığını yapan Fırtına; Orsic'in sakatlığının ardından hedeflerini bir nebze de olsa yükseltme kararı aldı. Trabzonspor yönetiminin merkez orta saha transferi için hedefi Leipzig'in deneyimli oyuncusu32 yaşındaki Sloven futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin önümüzdeki yıl bitecek olması bordo mavililerin girişimlerinin hızlanmasını sağladı. Düşük bir maliyetle tecrübeli oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor; Leipzig kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle Sörloth'un satışından bu yana iyi ilişkileri olduğu bilinen yönetim; bunları kullanmayı planlıyor. Bonservis bedelinin düşük tutulması halinde maaş konusunda daha rahat olacak.Kulüp kariyerinde 538 maça çıkan Kampl, 59 gol atarken 106 asist yaptı. Slovenya Milli Takımı ile de 28 karşılaşmada fileleri iki kez sarstı.