Trabzonspor'da Nicolas Pepe'ye durmak yok

Trabzonspor'un yeni yıldızı Nicolas Pepe, antrenman eksiğini kapatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Nicolas Pepe'ye durmak yok
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21 Eylül 2023 12:33
Trabzonspor'un Arsenal'den transfer ettiği yeni dünya yıldızı Nicolas Pepe, antrenman eksiğini kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öyle ki Fildişili kanat oyuncusunun, izin günlerinde dahi bireysel olarak çalışmalarına devam edeceği ve böylece hem fizik hem de kondisyon açısından hazır hale gelmeyi hedeflediği öğrenildi.

28 yaşındaki sağ kanadın, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde takım ile birlikte çalışabilmek adına çok önemli bir çaba gösterdiği gelen haberler arasında.

Trabzonspor, Nicolas Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

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