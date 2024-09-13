Trabzonspor'da Muhammed Cham'a imza töreni

Trabzonspor, Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Muhammed Cham'a imza töreni
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2024 16:47
 Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Muhammed Cham için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz de katıldı.

Köz, törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham, dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SICAK KARŞILANDIM"

Trabzonspor'a transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını aktaran Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ise "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. Üç haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

10 NUMARA VERİLDİ

Açıklamada, Muhammed Cham'ın 10 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery