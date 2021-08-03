Trabzonspor'da Molde hazırlıkları

Trabzonspor, Molde ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Molde hazırlıkları
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03 Ağustos 2021 22:36
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma koşusunun ardından teknik ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dar ve geniş alan oyunlarıyla son buldu.

Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.


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