Trabzonspor'da Molde hazırlıkları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma koşusunun ardından teknik ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışması yaptı.
Antrenman, dar ve geniş alan oyunlarıyla son buldu.
Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma koşusunun ardından teknik ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışması yaptı.
Antrenman, dar ve geniş alan oyunlarıyla son buldu.
Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.