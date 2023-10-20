Trabzonspor'da milli aranın yıldızı Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün milli aradaki performansı teknik heyeti sevindirdi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da milli aranın yıldızı Abdülkadir Ömür
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20 Ekim 2023 12:31
Trabzonspor'da milli ara döneminin yıldızı olarak parlayan ismi, Abdullah Avcı'nın dönüşünden büyük bir mutluluk duyanlardan biri olan Abdülkadir Ömür oldu.

24 yaşındaki bu genç yetenek, Avcı'nın ilk döneminde adeta yeniden doğmuş ve şampiyonluk sezonunda takıma önemli katkılarda bulunmuştu.

Bjelica'nın göreve gelmesiyle zaman zaman performansında düşüşler yaşayan Abdülkadir, şimdi tekrar yükselişe geçmek, ilk 11'in vazgeçilmezi olmak ve uzun vadede A Milli Takım'a geri dönmek istiyor.

Milli ara dönemini son derece verimli bir şekilde değerlendiren ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tek bir antrenmanı bile kaçırmamış olan Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçında Abdullah hoca için en önemli kozlardan biri olacak.

(Haber 61)

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