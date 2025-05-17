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Trabzonspor'da Mendy'den ayrılık sinyali!

Sezon sonuna yaklaşılırken Trabzonspor'da Batista Mendy, yaptığı açıklamayla ayrılık sinyali verdi.

calendar 17 Mayıs 2025 10:26 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Mendy'den ayrılık sinyali!
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Sezon sonu yaklaşırken Trabzonspor'da ilk ayrılık sinyalini veren isim Batista Mendy oldu. 

Mendy'nin menajeri kendisini devre arasında isteyen Rennes başta olmak üzere farklı kulüplerden teklif getirme hazırlığında. 

"KULÜP İZİN VERİRSE AYRILMAK İSTİYORUM"

Yıldız orta saha da yaptığı açıklamada, "Devre arasında da teklifler vardı ama olmadı. Kulüp izin verirse sezon sonunda ayrılmak istiyorum" diyerek ilk sinyali verdi.

TALİPLERİ VAR

25 yaşındaki Mendy'nin menajeri Rennes ve Crystal Palace başta olmak üzere birçok farklı takımdan teklif getirmeye hazırlanıyor.

10 MİLYON EURO TEKLİFE ONAY VAR

Devre arasında oyuncuyu yaklaşık 10 milyon euroluk teklife rağmen satmayan yönetim kurulunun sezon sonunda ise bu kez satışa onay vermeyi düşündüğü ve yine aynı rakamlar gelirse 'evet' diyeceği bildirildi. 


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