Trabzonspor'da Marek Hamsik belirsizliği!

Trabzonspor'da sakatlıktan çıkan Marek Hamsik'in hazır halde olmaması Konyaspor maçı öncesinde keyif kaçırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Marek Hamsik belirsizliği!
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12 Şubat 2022 12:48
Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde herkesin gözü kulağı Marek Hamsik'te... Yıldız oyuncunun Sivas maçında sol arka alt adalesinde gerilme meydana gelmişti. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Slovak futbolcunun, bu hafta oynaması teknik heyetin en büyük isteğiydi. Dün uzun bir aradan sonra ilk kez sahaya çıkan ve çimlere basan 34 yaşındaki orta saha, takımdan ayrı koşu yaptı.

KULÜBEDE KALABİLİR

Antrenmanın hiçbir bölümünde takımla çalışamayan oyuncunun, bugünkü son idmanda takımla olup olmayacağı netlik kazanmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i cuma günü deneyeceklerini söylemişti. Ancak oyuncunun yine ayrı çalışması ve sakatlığıyla ilgili tamamen bir geri dönüş yaşamaması keyifleri kaçırdı. Hamsik'in Konyaspor maçında yedek kulübesinde olma ihtimali yüksek.

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