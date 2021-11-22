Trabzonspor'da kaptanlık pazubandı Nwakaeme'de

Trabzonspor'da, Uğurcan'ın cezasında kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Hafta boyunca idmanların en neşeli ismi olan ve ekstra çalışmalar da yapan Nijeryalı yıldız, Akyazı'da şova hazır.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da kaptanlık pazubandı Nwakaeme'de
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22 Kasım 2021 12:37
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'da Nwakaeme, bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacak... Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördüğü için teknik direktör Abdullah Avcı, pazubandıNijeryalı yıldıza verecek. Nwakaeme, bu akşamki Gaziantep maçında Fırtına'nın en önemli hücum silahı konumunda.

Hafta boyunca antrenmanların en neşeli ismi olan ve takım arkadaşlarıyla sürekli şakalaşıp, etrafa gülücükler saçan Nwakaeme, aynı zamanda pek çok idmanın ardından sahada kalıp, ekstra çalışmalar yapmıştı. Milli arada bu maça farklı odaklanan Nwakaeme, şova hazır. Bu sezon ligde 5 kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki oyuncu, bu gollerin 3'ünü Akyazı'da kaydetti. 

 

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