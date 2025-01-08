Trabzonspor'da kanat fırtınası!

Trabzonspor'da kenar forvet arayışları son sürat devam ediyor.
Junior Santos için Botofago ile görüşen Karadeniz ekibi olası bir olumsuzluğa karşın listeye yeni isimler eklemeye devam ediyor.
Bordo Mavililer'de son olarak bölgeye iki yeni isim daha eklendi.
Trabzonspor Fiorentina'dan ayrılacak olan Jonathan Ikone ve Frankfurt oyuncusu Jens Petter Hauge'yi gündemine aldı. 2 oyuncu için araştırma yapan Bordo Mavililer devre arasında skor üretebilen bir kenar oyuncusu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor daha önce kenar bölgesi için Larsen ve Zubkov ile ilgilenmişti.
İZLEME KOMİTESİ ÇALIŞIYOR
Teknik direktör Şenol Güneş bu mevkii için en doğru tercihi yapmak istiyor. Bu nedenle önerilen isimlerle ilgili Güneş ve kurmaylarının hummalı bir çalışma içerisinde olduğu gelen haberler arasında.
Junior Santos için Botofago ile görüşen Karadeniz ekibi olası bir olumsuzluğa karşın listeye yeni isimler eklemeye devam ediyor.
Bordo Mavililer'de son olarak bölgeye iki yeni isim daha eklendi.
Trabzonspor Fiorentina'dan ayrılacak olan Jonathan Ikone ve Frankfurt oyuncusu Jens Petter Hauge'yi gündemine aldı. 2 oyuncu için araştırma yapan Bordo Mavililer devre arasında skor üretebilen bir kenar oyuncusu kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor daha önce kenar bölgesi için Larsen ve Zubkov ile ilgilenmişti.
İZLEME KOMİTESİ ÇALIŞIYOR
Teknik direktör Şenol Güneş bu mevkii için en doğru tercihi yapmak istiyor. Bu nedenle önerilen isimlerle ilgili Güneş ve kurmaylarının hummalı bir çalışma içerisinde olduğu gelen haberler arasında.