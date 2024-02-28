Trabzonspor'da iki sakatlık!

Trabzonspor'da golcü futbolcu Paul Onuachu ve orta saha oyuncusu Umut Güneş, Başakşehir maçında sakatlandı. İki futbolcu da karşılaşmayı tamamlayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da iki sakatlık!
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28 Şubat 2024 19:04
Son güncelleme 28 Şubat 2024 20:36
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da iki sakatlık birden yaşandı.

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu, 67. dakikada sakatlandı. Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.

Trabzonspor'da Onuachu yerine 68. dakikada Enis Destan oyuna dahil oldu.

Paul Onuachu'nun ardından orta saha oyuncusu Umut Güneş de sakatlandı. Umut Güneş yerine 81. dakikada Kerem Şen oyuna girdi.

ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından sakatlanan futbolcular için açıklama yaptı. Avcı, "Umut Güneş çok önemli mesafe kat ediyor, ona teşekkür ediyoruz. Bardhi bize yardımcı oluyor. Çalışmanın karşılığını Umut alıyor. Kafasına top geldi, tomografi çektirmeye gitti. Onuachu'nun MR'ı çekilecek. Yarın daha sağlıklı bilgi verilebilir." dedi.




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