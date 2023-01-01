Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in ilerleyen yaşını göz önünde bulundurarak orta sahayı güçlendirmek istiyor.



Fransız basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Standard Liege ile sözleşme uzatmayı reddeden Nicolas Raskin için Galatasaray ile yarışıyor.



Belçika kulübünün kararının ardından 21 yaşındaki oyuncu, kulübü ile ipleri kopardı ve transfer tekliflerini düşünmeye başladı. Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Nicolas Raskin'in 2 talibi daha bulunuyor. Toulouse ve Marsilya'da genç orta saha oyuncusu için çalışıyor.



RASKIN'İN PERFORMANSI



Raskin'in sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Futbol kariyerine standart Liege altyapısında başlayan Nicolas Raskin, Anderlecht ve Gent takımlarında oynadı. Raskin bu sezon Standard Liege formasıyla 15 maça çıktı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol ve 4 asist yaptı.



NICOLAS RASKIN KİMDİR?



Standart Liege takımında orta saha mevkinde forma giyen Nicolas Raskin, 23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve kilo olan Nicolas Raskin, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 15 maça çıkan Nicolas Raskin, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Nicolas Raskin, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.





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