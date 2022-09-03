Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da uzun süredir adalesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik, Ümraniyespor maçıyla sahalara geri döndü.
HAMSİK TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da sezon başında oynanan Sivasspor mücadelesinde sahada yer alan ve adalesindeki sakatlık sebebiyle uzun bir süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik, geri döndü.
SON BÖLÜMDE GÖREV YAPTI
Slovak orta saha oyuncusu, Ümraniye ile oynanan mücadelenin 76. dakikasında Enis Bardhi'nin yerine oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yaptı.
HAMSİK TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da sezon başında oynanan Sivasspor mücadelesinde sahada yer alan ve adalesindeki sakatlık sebebiyle uzun bir süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik, geri döndü.
SON BÖLÜMDE GÖREV YAPTI
Slovak orta saha oyuncusu, Ümraniye ile oynanan mücadelenin 76. dakikasında Enis Bardhi'nin yerine oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yaptı.
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