Trabzonspor'da Hamsik geri döndü

Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor maçıyla sahalara döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hamsik geri döndü
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03 Eylül 2022 11:14
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da uzun süredir adalesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik, Ümraniyespor maçıyla sahalara geri döndü.

HAMSİK TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da sezon başında oynanan Sivasspor mücadelesinde sahada yer alan ve adalesindeki sakatlık sebebiyle uzun bir süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik, geri döndü.

SON BÖLÜMDE GÖREV YAPTI

Slovak orta saha oyuncusu, Ümraniye ile oynanan mücadelenin 76. dakikasında Enis Bardhi'nin yerine oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yaptı.



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