HAMSİK TAKIMA GERİ DÖNDÜ

SON BÖLÜMDE GÖREV YAPTI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da uzun süredir adalesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik, Ümraniyespor maçıyla sahalara geri döndü.Trabzonspor'da sezon başında oynanan Sivasspor mücadelesinde sahada yer alan ve adalesindeki sakatlık sebebiyle uzun bir süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik, geri döndü.Slovak orta saha oyuncusu, Ümraniye ile oynanan mücadelenin 76. dakikasında Enis Bardhi'nin yerine oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yaptı.