Trabzonspor'da gençlik harekatı!

Trabzonspor'un transfer listesinde; Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Rizespor'dan Emirhan Topçu, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan gibi genç futbolcular bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gençlik harekatı!
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31 Mart 2024 12:07
Trabzonspor'da transfer için gündeme gelen isimlerden biri; Beşiktaş'la sözleşmesi biten Salih Uçan. Fakat bordo-mavililerde radarda genç oyuncular da bulunuyor.

Yönetim, özellikle yüksek potansiyelli isimleri takıma kazandırıp, kısa vadede bu futbolcuların satışından önemli rakamları kasaya sokmak istiyor. Alanyaspor'un milli oyuncusu Oğuz Aydın'ın yanı sıra Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu ve Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki savunmacısı Yasin Özcan gündemde.

Avrupa piyasasındaki gurbetçi futbolcularla ilgili de geniş çaplı bir tarama yapan Trabzonspor'da, Cihan Çanak radara takıldı. U21 Milli Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki Cihan, hem kanatlarda hem de 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'de bu sezon 20 maça çıkan Cihan Çanak için kısa zamanda temaslar başlayacak. Gündemdeki 4 genç oyuncunun da kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken, bonservis rakamlarına göre süreç netleşecek.

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