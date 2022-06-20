Trabzonspor'da forvet mesaisi: Ya Umut Bozok ya Haji Wright

Trabzonspor'da forvet için iki önemli isim gündemde duruyor. Geçen sezon Antalyaspor'da 34 resmi maçta 15 gol atan Haji Wright ile yine geçen sezon Kasımpaşa'da attığı 20 golle Süper Lig'in gol kralı olanöne çıkıyor.Her iki oyuncu da geçen sezon Süper Lig'de kiralık olarak takımlarında yer almıştı. Haji Wright'ın bonservisine sahip olan Danimarka kulübü SönderjyskE ile temaslar kuruldu, Antalyaspor'un 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödememesi nedeniyle bordo-mavililerin eli güçlendi. Artık son karar Danimarka kulübünün yetkililerinde olacak. Zaten 24 yaşındaki forvet de Trabzonspor'da oynamayı istiyor.Öte taraftan Umut Bozok için de çalışmalar sürüyor. Bonservisi Fransa'nın Lorient kulübünde olan 25 yaşındaki futbolcu için görüşmeler yürütülüyor. Hatta yıldız golcünün menajeri İstanbul'a davet edildi, bu hafta içerisinde somut adımların atılması planlanıyor.Trabzonspor yönetimi, Haji Wright ya da Umut Bozok'tan birini bonservisini alarak kadroya katmayı istiyor. Süper Lig'de başarılı olan bu iki golcü de Abdullah Avcı'nın beğendiği isimler. Forvet hattında özellikle Cornelius'a alternatif olabilecek isimler olarak görülüyorlar.