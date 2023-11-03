Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi 4 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Bordo-mavili takımda, bu maç öncesi 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi 4 eksik
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03 Kasım 2023 12:15
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bugün (cuma) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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