Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.
Karadeniz ekibi, bugün (cuma) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.
Karadeniz ekibi, bugün (cuma) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.