Trabzonspor'da Djaniny ve Koita belirsizliği!

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Djaniny Semedo ile Fode Koita'nın belirsizliği sürüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Trabzonspor'da Djaniny ve Koita belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 15:11
Trabzonspor, santrfor ve kanat mevkileri için sözleşmeli oyuncuları Djaniny Semedo ile Fode Koita'dan yararlanamıyor.

Lisansları çıkartılmasına rağmen kadro dışı olan oyuncular Trabzonspor'un yeni sezon kamplarında yer almamıştı.

Djaniny Semedo'nun Pendikspor'a transfer olacağı iddia edilirken, Fode Koita'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Ana mevkileri santrfor olan ve kanatlarda da oynayabilen her iki oyuncusuna da maaş ödemesine devam eden bordo mavili kulüp, kendilerine kulüp bulmalarını istemesine rağmen Koita ve Djaniny'yi elden çıkaramadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery