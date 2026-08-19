Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Anthony Musaba

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
NORWICH CITY'YE KİRALANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."
FENERBAHÇE'DE 24 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.