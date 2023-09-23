Trabzonspor'da dikkat çeken tablo!

Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda alınan futbolcularla Trabzonspor'un boy ortalaması 1.84'e yükselirken, en uzun isim 2.01'lik Paul Onuachu, en kısa ise 1.70'lik Taxiarchis Fountas oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da dikkat çeken tablo!
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23 Eylül 2023 11:28
Geride kalan transfer dönenin en hızlı takımlarından olan ve 16 yeni ismi kadrosuna katan Trabzonspor'da, alınan oyuncuların uzun boyları dikkat çekti.

Özellikle savunma, orta saha ve hücum hattında Karadeniz ekibi, rakiplerine bir hayli fark attı. Bordo-mavililerde en uzun boylu futbolcu 2.01 m. ile Nijeryalı forvet Onuachu olurken, Baniya ve Benkovic 1.94 m. ile öne çıktı. Ön libero Mendy de 1.91 m, İspanyol savunma oyuncusu Fernandez ise 1.90 m. boyunda.

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Diğer yeni transferler Pepe 1.83, Berat Özdemir 1.87, Onuralp Çevikkan 1.91, Mehmet Can Aydın 1.80, Kourbelis 1.81, Teklic 1.82, Göktan 1.76, Orsic 1.79 ve Fountas'ın boyu ise 1.70 m. Trabzon'da geçen sezon takımın boy ortalaması 173 santimdi. Bu sezonki tüm takımın boy ortalaması ise 184 santimetre.

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