Trabzonspor'da Denswil göreve

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da müzesine Süper Kupa'yı getirerek başlamak istiyor. Sivasspor ile oynanacak kupa maçına hazırlık karşılaşmalarındaki görüntüden çok daha farklı bir performansla çıkmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadro da büyük oranda netleşti.



Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Larsen, sol bekte Eren Elmalı, sol stoperde Hugo'nun yerleri garanti gözükürken, sağ stoperde ise Denswil'in görev yapması bekleniyor. Hazırlık maçlarında bu bölgede denediği Darukhan ve Ahmetcan'dan memnun kalmayan Avcı, Hollandalı yıldızda karar kıldı.



Denswill, bordo-mavili formayla ilk kez sağ stoperde görev yapacak. Orta sahada Dorukhan ve Hamsik formaya yakın. Ofansif orta alanda Abdülkadir Ömür ile Bakasetas arasında sıkı bir rekabet var. Kanatlar Visca ile Trezeguet'ye emanet edilecek. En uçta ise Cornelius'un yer alacağı öğrenildi.





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