Trabzonspor'da büyük operasyon!

Trabzonspor, yeni sezonda kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor.
Sezon sonunda kiralıktan dönecek isimlerle 13 yabancısı olacak Trabzonspor'da bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor
Eldeki isimlerden Filip Benkovic zaten kiralık. Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Taxiarchis Fountas planlamada yer almıyor. Farklı takımlara kiralanan Maxi Gomez, Dimitrios Kourbelis, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi de Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok.
Stoperde Stefano Denswil ile Joaquin Fernandez'den birini göndermeyi planlayan bordo-mavili ekipte, kiralık oynayan Paul Onuachu'nun durumu ise 10 milyon Euro'nun üstünde olması beklenen bonservisi nedeniyle belirsizliğini koruyor.
Sezon sonunda kiralıktan dönecek isimlerle 13 yabancısı olacak Trabzonspor'da bu isimlerden neredeyse yarısıyla yolların ayrılması düşünülüyor
Eldeki isimlerden Filip Benkovic zaten kiralık. Pepe ise 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Taxiarchis Fountas planlamada yer almıyor. Farklı takımlara kiralanan Maxi Gomez, Dimitrios Kourbelis, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi de Abdullah Avcı'nın kafasındaki kadroda yok.
Stoperde Stefano Denswil ile Joaquin Fernandez'den birini göndermeyi planlayan bordo-mavili ekipte, kiralık oynayan Paul Onuachu'nun durumu ise 10 milyon Euro'nun üstünde olması beklenen bonservisi nedeniyle belirsizliğini koruyor.