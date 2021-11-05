Trabzonspor'da Beşiktaş'a karşı Peres yok, Cornelius var!

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Beşiktaş'a karşı Peres yok, Cornelius var!
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05 Kasım 2021 16:11
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, maç kadrosunu açıkladı.

Bordo - mavililerin kafilesinde 3 futbolcu yer almadı.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ile kart cezalısı Edgar le kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.




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