Trabzonspor'da Beşiktaş'a karşı Peres yok, Cornelius var!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, maç kadrosunu açıkladı.
Bordo - mavililerin kafilesinde 3 futbolcu yer almadı.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ile kart cezalısı Edgar le kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.
Bordo - mavililerin kafilesinde 3 futbolcu yer almadı.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ile kart cezalısı Edgar le kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.