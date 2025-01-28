Trabzonspor'da Batista Mendy pazarlığı!

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in transfer etmeye çalıştığı Batista Mendy için Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor.



TRABZONSPOR 14-15 MİLYON İSTİYOR



Fransız kulübü, bonservis teklifinde 12 milyon Euro'ya çıktı. Bordo-Mavililer ise sonraki satıştan Angers'ın yüzde 20'lik ve Mendy'nin de yüzde 10'luk payı bulunduğu için rakamı 14-15 milyon Euro bandına çıkartmaya çalışıyor.



NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR



Diğer taraftan Mendy'nin istediği yıllık ücretle, Rennes'nin oyuncuya önerdiği rakam arasında da fark var. Fransa'da kış transferi dönemi 3 Şubat'ta sona eriyor. Dolayısıyla hafta sonuna kadar bu işin netlik kazanması bekleniyor.



