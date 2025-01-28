Trabzonspor'da Batista Mendy pazarlığı!

Trabzonspor, Fransız oyuncusu Batista Mendy için Rennes ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Batista Mendy pazarlığı!
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28 Ocak 2025 10:27

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in transfer etmeye çalıştığı Batista Mendy için Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor. 

TRABZONSPOR 14-15 MİLYON İSTİYOR

Fransız kulübü, bonservis teklifinde 12 milyon Euro'ya çıktı. Bordo-Mavililer ise sonraki satıştan Angers'ın yüzde 20'lik ve Mendy'nin de yüzde 10'luk payı bulunduğu için rakamı 14-15 milyon Euro bandına çıkartmaya çalışıyor.

NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan Mendy'nin istediği yıllık ücretle, Rennes'nin oyuncuya önerdiği rakam arasında da fark var. Fransa'da kış transferi dönemi 3 Şubat'ta sona eriyor. Dolayısıyla hafta sonuna kadar bu işin netlik kazanması bekleniyor.

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