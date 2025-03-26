Trabzonspor'da Banza hareketliliği!

Fatih Tekke ile bambaşka bir havaya bürünen, üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, önümüzde sene şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için kolları sıvamış durumda.
Bu doğrultuda en önemli hedef ise kalıcı bir forvetle yola devam etmek.
Karadeniz devi son 2 yıldır kiralık golcülerle mücadele ediyor. Gündemde şu anda takımda olan Banza'nın tapusunu almakla beraber Southampton'dan ayrılacak Paul Onuachu ile Başakşehir'de top koşturan Piatek var.
BANZA DÖNMEK İSTEMİYOR
Sezon başında 2 milyon euro'ya kiralanan ve Trabzonspor'daki performansıyla taraftarlardan tam not alan Banza, Braga'ya dönmek istemiyor.
BRAGA İLE GÖRÜŞÜLECEK
Uyum sürecini hızlı atlatan ve Karadeniz devinde atmosferden memnun olan 28 yaşındaki futbolcu, Fatih Tekke yönetiminde daha da iddialı işler yapacaklarına inanıyor ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kongolu yıldız, bonservisinin bulunduğu Braga'dan da transfer için kolaylık istedi. Halihazırda yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo mavili yönetim, Portekiz ekibinin uzlaşmacı tavrına göre karar verecek. Banza için yakın bir zamanda Braga ile temas kuracak olan yönetim, duruma göre yol haritasını belirleyecek. Onuachu da güçlü adaylardan biri.
TRABZON'DA ÇOK MUTLU
Daha önce de "Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz" gibi açıklamalar yapan Banza, menajeriyle çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimine kalmak istediğini bildirmişti. Kiralık gelmesine rağmen kulübü sahiplenen, Trabzon'da yaşamaktan da çok mutlu olan Banza için lig bitmeden girişimler başlayacak.
TEK RAKİBİ SÖRLOTH
Banza, söz konusu haftalar itibarıyla bordo-mavili takımın son yıllardaki golcüleri Onuachu ve Cornelius'u geride bırakırken, 23 maçta 19 gol atan Sörloth'u ise yakın zamanda geçmeyi hedefliyor. Daha önce kiralık oyuncularla ilgili adım atmakta geç kalan Fırtına'da yönetim ise bu kez daha deneyimli. Forvet sorununu erkenden çözmek istiyor.
KRALLIKTA 3. SIRADA
Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Simon Banza, Bordo-mavililerin gol yollarındaki en büyük silahı oldu. Takımın durumu ile Banza'nın performansı örtüşmese de ilk sezonunda ligde 17 gole ulaşarak, gol krallığı yarışında iddialı konumda yer aldı. Osimhen, krallık yarışında 20 golle ilk sırada yer alırken, Piatek ise 18 gole ikinci sırada bulunuyor.
Trabzonspor'da Banza hareketliliği!
Trabzonspor'da sezon başında 2 milyon euro'ya kiralanan Simon Banza, bonservisinin bulunduğu Braga'dan kolaylık istedi. Takımda kalmak isteyen Demokratik Kongolu yıldız için bordo mavili yönetim harekete geçti.
Fatih Tekke ile bambaşka bir havaya bürünen, üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor, önümüzde sene şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için kolları sıvamış durumda.
- 12:49 Nihat Kahveci: "Beşiktaş'ı favori gösterebileceğim bir sebep yok"
- 12:46 Beşiktaş'tan açıklama: "Hakem açıklandıktan sonra..."
- 12:45 Bayern Münih'e Alphonso Davies'ten kötü haber!
- 12:24 Nikola Vucevic, Bulls'tan ayrılmak istemiyor
- 12:23 Kyrie: "Sakatlandığımda, Kobe'yi düşündüm"
- 12:20 NBA, sahibi olduğu yeni bir Avrupa ligi kurmayı değerlendiriyor
- 12:16 NBA, 2025-26 sezonunda maaş sınırını %10 artıracak
- 12:10 Lillard'ın baldırında kan pıhtısı tespit edildi, sezon içinde dönmesi bekleniyor
- 12:07 Trabzonspor'da Banza hareketliliği!
- 12:02 Anadolu Efes'in konuğu Baskonia
- 11:56 Beşiktaş'tan derbiye büyük hazırlık!
- 11:55 Dzemaili'den Galatasaray'a büyük övgü
- 11:45 Derbinin kaderini 'duran top' çizecek
- 11:36 Solskjaer'den derbide savunmaya çekidüzen!
- 11:19 Jakobs döndü ama forma Eren'in
- 11:18 MHK'den hakem kararları için yeni sistem!
- 11:15 Okan Buruk'un derbi için zafer üçgeni
- 11:07 Beşiktaş'ta Paulista adım adım ilk 11'e
- 11:07 Gelecek sezon Fenerbahçe'de başrolde olacaklar!
- 10:51 Derbi uzmanı: Okan Buruk
- 10:43 Dursun Özbek derbinin primini belirledi
- 10:36 Solskjaer'den Masuaku'ya derbide özel görev!
- 10:24 Beşiktaş'a Jonas Svensson müjdesi!
- 10:21 Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızını gözüne kestirdi!
- 10:17 George Gardi'den Osimhen açıklaması
- 10:14 Beşiktaş'ta Chamberlain belirsizliği!
- 10:00 Galatasaray, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı!
- 09:57 Edin Dzeko'dan Mourinho'ya sakatlık mesajı!
- 09:39 Semih Kılıçsoy, yine 'ümit' verdi
- 09:38 Fenerbahçe'de 2 yıldıza 7 büyük teklif!
- 09:31 Heat, Jimmy Butler'ın dönüş maçında Warriors'ı farkla geçti
- 09:23 Yerli-yabancı hakem tartışması sona erdi!
- 09:14 Solskjaer'den Immobile'ye mesaj!
- 09:10 Kostic transferinde Fenerbahçe'ye 'eski aşk' engeli!
- 08:55 Beşiktaş'tan Masuaku kararı!
- 08:53 Para hazır, karar Osimhen'in!
- 08:52 Mourinho'dan Oğuz'a özel tebrik!
- 08:48 Beşiktaş, sahasında yükseklerden uçuyor!
- 08:45 Fenerbahçe ilk 11'inde 3 soru işareti
- 08:27 Okan Buruk, derbide zafer planını hazırladı!
- 08:26 Solskjaer'den Galatasaray derbisi için özel taktik!
- 08:24 Fenerbahçe'den Maximin'e af!
- 00:23 Dejan Radonjic: "Galibiyetin anahtarı savunmaydı"
- 00:18 Kocaelispor iftarda buluştu
- 00:13 U17 Milli Takım, B Ligi'ne düştü
- 00:01 Alt yaş milli takımlarından tek galibiyet!
- 23:54 U19 Milli Takım, Galler'e kaybetti!
- 23:25 İran, Dünya Kupası'nı garantiledi
- 23:12 Sarunas Jasikevicius: "Basketbol adil değil"
- 22:47 Fenerbahçe Beko'dan geri dönüş ve play-off!
- 22:24 U21 Milli Takımı, Belarus'a kaybetti!
- 22:08 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
- 22:00 Bahçeşehir'den final için ilk adım!
- 21:53 Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Cenk Tosun!
- 21:46 TFF'den Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine ret!
- 21:32 Ömer Korkmaz: "Mücadelemizi sürdüreceğiz"
- 21:27 Pique'den Real Madrid övgü!
- 21:12 U20 Milli Takım, son sırada kaldı!
- 21:06 Judoda 7 madalya birden
- 20:55 Nijerya, 90. dakikada yakalandı!
Bayern Münih'e Alphonso Davies'ten kötü haber!
Pique'den Real Madrid övgü!
Newcastle United'dan Kean hamlesi!
Sörloth: "Atletico'da çok rahatım"
Manchester United'ın yeni hedefi Kluivert
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
Babel: "Boey'in zamana ihtiyacı var"
Real Madrid'den Trent için yoğun mesai!
Makelele'den Rüdiger'e Real Madrid tavsiyesi
Pedri: "Tüm kupaları kazanmak istiyorum"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
-
2
Kostic transferinde Fenerbahçe'ye 'eski aşk' engeli!
-
3
Fenerbahçe'den Maximin'e af!
-
4
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
-
5
Para hazır, karar Osimhen'in!
-
6
Fenerbahçe'de 2 yıldıza 7 büyük teklif!
-
7
Real Madrid'den Trent için yoğun mesai!
-
8
Pique'den Real Madrid övgü!
-
9
Sörloth: "Atletico'da çok rahatım"
-
10
Edin Dzeko'dan Mourinho'ya sakatlık mesajı!