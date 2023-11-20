Trabzonspor'da Bakasetas görüşme odasına

Anastasios Bakasetas'a daha önce yeni kontrat teklifi yapan ve olumsuz yanıt alan Trabzonspor'da, bu kez Abdullah Avcı oyuncusuyla konuşacak. Bu görüşmenin ardından Bakasetas'ın takımdaki geleceği belli olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Bakasetas görüşme odasına
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20 Kasım 2023 09:48
Trabzonspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas ile yönetim daha önce görüşme gerçekleştirmiş, hatta 30 yaşındaki yıldıza cazip bir kontrat önerilmişti. 1 milyon 250 bin Euro'luk yıllık ücretine yüzde 50 zam yapılan Bakasetas, cazip teklife olumsuz yanıt vermişti. Ancak Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası işler değişebilir.

ABDULLAH AVCI FAKTÖRÜ

Bakasetas'la ilk döneminden itibaren yakın bir iletişimi olan Avcı'nın, Yunan futbolcuyla geleceği konusunda bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu konuşmanın ardından olumlu sinyal alınırsa, Bakasetas'a yeni bir teklif iletilebilir.

BAKASETAS'IN AÇIKLAMASI

Tecrübeli 10 numara da Yunanistan Milli Takımı'nda yaptığı açıklamada "Trabzonspor'da devam edecek misin?" sorusuna "Bu kulüple benim aramda bir konu. Bazı görüşmeler olacak. Neler olacağını göreceğiz" cevabını vermişti.

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