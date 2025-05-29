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Trabzonspor'da ayrılık: Hüseyin Türkmen

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 29 Mayıs 2025 16:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da ayrılık: Hüseyin Türkmen
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Trabzonspor, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir özveriyle temsil eden profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunmaktayız.

Hüseyin Türkmen, kulübümüzle birlikte 2021–2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2019–2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, ayrıca 2020 ve 2022 Türkiye Süper Kupası zaferlerinde kadroda yer alarak tarihimizdeki önemli başarılara tanıklık etmiş ve bu başarıların bir parçası olmuştur.

Hüseyin Türkmen'e, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."




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