Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme aranıyor!

Süper Lig'de son iki haftada dört puan kaybeden buna rağmen zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor'da eski üretken kimliğinin yitirilmesi gözlerden kaçmadı. Bunun da en önemli nedeninin takımın Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin forma giymemesi olduğu ortaya çıktı.



Bordo-mavililer Süper Lig'in 22 hafta sonunda en çok gol atan takımı olmasına rağmen önce Demir Grup Sivasspor, ardından da önceki gün oynanan GZT Giresun maçında sadece bir kez rakip ağları havalandırabildi. Önce Nwakaeme'nin sakatlığı nedeniyle bazı karşılaşmaları kaçırması, son iki mücadelede de kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle forma giyememesi hücum gücünü adeta yarı yarıya azalttı.



Fırtına'da yaptığı 7 asistle bu alanda zirvede oturan Nwakaeme'nin olmadığı maçlarda (2-0 kazanılan Atakaş Hatayspor hariç) bordo-mavililer ya puan kaybetti ya da tek farklı kazanabildi.



GÖZLER GALATASARAY MAÇINA ÇEVRİLDİ



Öte yandan beklenmeyen kayıpların ardından Trabzonspor'da gözler pazar günü oynanacak Galatasaray mücadelesine çevrildi. Ezeli rakibinin kötü bir sezon geçirmesine rağmen zorlu mücadeleye daha çok konsantre olacağını düşünen bordo-mavili takımda tüm planlar Nwakaeme'nin dönüşü üzerine yapıldı. Nijeryalı yıldızın karantina süresi bittiği için pazar günü sahaya çıkabileceği öğrenildi.



