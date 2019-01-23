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Trabzonspor, çeyrek finale rahat yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor, çeyrek finale rahat yükseldi!
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23 Ocak 2019 22:22
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok ile rövanş maçında Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor'a turu getiren golleri 32. dakikada Filip Novak, 56 ve 87. dakikalarda Abdülkadir Parmak attı. Balıkesirspor'un tek golünü 34. dakikada Beleck kaydetti.

Trabzonspor, Balıkesirspor ile oynadığı iki maçı da kazanarak kupada çeyrek finale yükselirken Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor, kupaya son 16 turunda veda etti.

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