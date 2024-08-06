Trabzonspor, Botagov transferini bitiriyor

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte yaptığı takviyeleri tek tek açıklayan Trabzonspor, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.
Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili takım, Ukraynalı defans oyuncusu Arseniy Batagov için kulübü Zorya ve oyuncu tarafı ile prensipte anlaşmaya vardı.
22 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon 31 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 755 dakika sahada kaldı.
Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili takım, Ukraynalı defans oyuncusu Arseniy Batagov için kulübü Zorya ve oyuncu tarafı ile prensipte anlaşmaya vardı.
22 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon 31 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 755 dakika sahada kaldı.
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