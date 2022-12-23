Trabzonspor, Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Sezon Maç Sonuç 2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: