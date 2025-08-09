10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-045'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Trabzonspor, açılış maçlarının büyük bölümünü kazandı

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun açılış maçında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı 51 açılış maçının 31'ini kazanarak güçlü başlangıç performansıyla dikkat çekiyor.

Haber: AA

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde oynadığı açılış maçlarının büyük bölümünü kazandı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 51 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 13 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 27 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

KOCAELİSPOR İLE 27 YIL SONRA


Trabzonspor, lige yeniden yükselen Kocaelispor ile 27 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Lig tarihinde ikinci kez açılış maçında mücadele edecek iki ekibin 1997-1998 sezonunda İzmit'te oynadığı karşılaşmayı bordo-mavililer, 3-1'lik sonuçla kazanmıştı.

SON 4 AÇILIŞ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Trabzonspor, lig tarihinde son 4 sezonun açılış maçında mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 4 sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezon başlangıçlarını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, 2023-2024 sezonunda sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenerken, geçen sezon Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
