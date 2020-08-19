Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için pazarlığa kapalı!

İtalyan basını Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Milan'ın teklifinin reddedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için pazarlığa kapalı!
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19 Ağustos 2020 18:16
Trabzonspor'un en büyük kozlarından Abdülkadir Ömür için İtalya'dan sıcak bir haber daha geldi.

Serie A devi Milan'ın, 21 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroluk teklifinin reddedildiği kaybedilirken, bordo-mavililerin talep ettiği bedel de ortaya çıktı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Trabzonspor, altyapısından yetişen genç oyuncusu için 25 milyon euroluk bonservis istedi.

İtalya'dan birçok kulübün de devrede olduğu ve Trabzonspor'un pazarlığa yanaşmadığı da vurgulandı.

"TRABZONSPOR CİDDİ BİR BEDEL İSTİYOR"

Abdülkadir Ömür'ün İtalya haklarını elinde bulunduran George Gardi, Trabzonspor'un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söylerken, "Onu Trabzon'dan almak kolay değil, Trabzonspor başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta'dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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