Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'a yeni transferlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavili oyuncunun durumu teknik heyeti sevindirdi.
GAZİANTEP FK MAÇIDNA OYNAYAMADI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı.
KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK
Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.
GAZİANTEP FK MAÇIDNA OYNAYAMADI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı.
KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK
Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.