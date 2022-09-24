Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!

Trabzonspor'un teknik heyeti Yusuf Yazıcı'dan gelen haberler sevindi. Bordo-mavili oyuncu Kayserispor maçında sahada olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!
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24 Eylül 2022 12:24
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı
Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'a yeni transferlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavili oyuncunun durumu teknik heyeti sevindirdi.

GAZİANTEP FK MAÇIDNA OYNAYAMADI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı.

KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK

Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. 

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