GAZİANTEP FK MAÇIDNA OYNAYAMADI

KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'a yeni transferlerinden biri olan Yusuf Yazıcı'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavili oyuncunun durumu teknik heyeti sevindirdi.Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı.Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi. Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.