Trabzonspor'a Ruzemberok maçı öncesi kötü haber

Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, ağrıları nedeniyle Ruzemberok maçı kadrosundan çıkarıldı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Borna Barisic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic'in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi."
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Borna Barisic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic'in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi."
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