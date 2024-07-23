Trabzonspor'a Ruzemberok maçı öncesi kötü haber

Trabzonspor'un yeni transferi Barisic, ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı Ruzemberok maçı kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Ruzemberok maçı öncesi kötü haber
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23 Temmuz 2024 23:04
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 23:06
Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, ağrıları nedeniyle Ruzemberok maçı kadrosundan çıkarıldı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Borna Barisic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic'in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi."

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