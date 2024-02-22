Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan müjde

Trabzonspor, Onuachu konusunda kulübü Southampton ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Daha önce Fırtına'da mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı'dan da sevindirici haber geldi.
Bordo-Mavililer, önceki gün Paul Onuachu için girişimlere başlama konusunda ilk adımlarını atmıştı. Trabzonspor yönetimi, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Nijeryalı'yı bonservisiyle almak istiyor. Bu konuda ise tek şart, Southampton'ın bu sezon, Premier Lig'e yükselmemesi...
'TRABZONSPOR'DA MUTLUYUM'
Bu doğrultuda şu ana kadar yaşanan gelişmeler de Fırtına'dan yana. 29 yaşındaki forvet, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama eğer benim orada bulunduğum durumun aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre oynuyorlar, benim kaliteme göre oynuyorlar. Bir futbolcu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Tecrübeli oyuncu, takımının Premier Lig'e çıkamaması durumunda kariyerini Trabzon'da sürdürme konusunda bir hayli istekli. Gelen haberlere göre Onuachu, takımı alt ligde kalırsa Bordo-Mavili ekibin formasını giyecek. Onuachu'nun da istekli tavrı nedeniyle Karadeniz ekibi için bu transferde kolaylık sağlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor forması ile 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Bordo-Mavililer, önceki gün Paul Onuachu için girişimlere başlama konusunda ilk adımlarını atmıştı. Trabzonspor yönetimi, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Nijeryalı'yı bonservisiyle almak istiyor. Bu konuda ise tek şart, Southampton'ın bu sezon, Premier Lig'e yükselmemesi...
'TRABZONSPOR'DA MUTLUYUM'
Bu doğrultuda şu ana kadar yaşanan gelişmeler de Fırtına'dan yana. 29 yaşındaki forvet, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama eğer benim orada bulunduğum durumun aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre oynuyorlar, benim kaliteme göre oynuyorlar. Bir futbolcu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Tecrübeli oyuncu, takımının Premier Lig'e çıkamaması durumunda kariyerini Trabzon'da sürdürme konusunda bir hayli istekli. Gelen haberlere göre Onuachu, takımı alt ligde kalırsa Bordo-Mavili ekibin formasını giyecek. Onuachu'nun da istekli tavrı nedeniyle Karadeniz ekibi için bu transferde kolaylık sağlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor forması ile 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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