Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

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Trabzonspor'a kötü haber!
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20 Eylül 2024 17:26
Son güncelleme 20 Eylül 2024 17:27
Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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