Trabzonspor'a kötü haber!

Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.
Bordo-mavililerin savunmadaki deneyimli isimlerinden Vitor Hugo, 36. dakikada sarı kart gördü. Hugo, bu sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin savunmadaki deneyimli isimlerinden Vitor Hugo, 36. dakikada sarı kart gördü. Hugo, bu sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
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