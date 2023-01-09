Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'da Vitor Hugo, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a kötü haber!
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09 Ocak 2023 20:43
Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Bordo-mavililerin savunmadaki deneyimli isimlerinden Vitor Hugo, 36. dakikada sarı kart gördü. Hugo, bu sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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