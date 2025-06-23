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Trabzonspor'a İtalya'dan kötü haber

Trabzonspor'un peşinde olduğu Danimarkalı futbolcunun yeni adresi İtalya oldu.

calendar 23 Haziran 2025 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'a İtalya'dan kötü haber
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Bonservisi Rennes'de bulunan, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Southampton'da geçiren Danimarkalı genç oyuncu Albert Gronbaek, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

Satın Alma Opsiyonlu Kiralık

Genoa oyuncunun transferini "Danimarka milli takımı orta saha oyuncusu, belirli koşullar karşılanırsa satın alma opsiyonu ve satın alma yükümlülüğü ile kiralık olarak geliyor." ifadelerini kullanarak duyurdu.

Trabzonspor da İlgilenmişti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen bordo-mavili yönetimin, Gronbaek'i öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği biliniyordu.

Sezon Performansı

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rennes'de 18 maça çıkıp 2 gol 1 asist kaydederken ligin ikinci yarısında Southampton'da bekleneni veremedi ve 5 maça çıkıp skor katkısı yapamadı.
 

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