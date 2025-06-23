Trabzonspor'a İtalya'dan kötü haber

Satın Alma Opsiyonlu Kiralık

Genoa oyuncunun transferini "Danimarka milli takımı orta saha oyuncusu, belirli koşullar karşılanırsa satın alma opsiyonu ve satın alma yükümlülüğü ile kiralık olarak geliyor." ifadelerini kullanarak duyurdu.





Trabzonspor da İlgilenmişti

Sezon Performansı

Bonservisi Rennes'de bulunan, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Southampton'da geçiren Danimarkalı genç oyuncu Albert Gronbaek, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen bordo-mavili yönetimin, Gronbaek'i öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği biliniyordu.Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rennes'de 18 maça çıkıp 2 gol 1 asist kaydederken ligin ikinci yarısında Southampton'da bekleneni veremedi ve 5 maça çıkıp skor katkısı yapamadı.