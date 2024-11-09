 <

Trabzonspor'a 'Güneş' doğmuyor!

Trabzonspor, Şenol Güneş döneminde çıktığı 9 maçta 2 kez kazanırken üst üste 3. yenilgisini aldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'a 'Güneş' doğmuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2024 21:21
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'a Şenol Güneş de çare olamadı.

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Güneş, 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Beşiktaş beraberliğiyle yeni dönemine başlayan tecrübeli teknik adam, 9 maçın 4'ünde sahadan 1 puanla ayrıldı.

Trabzonspor, Rizespor'a mağlup olmasının ardından ligde Şenol Güneş yönetiminde üst üste 3. yenilgisini aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery