Trabzonspor'a 'Güneş' doğmuyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'a Şenol Güneş de çare olamadı.
Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Güneş, 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.
Beşiktaş beraberliğiyle yeni dönemine başlayan tecrübeli teknik adam, 9 maçın 4'ünde sahadan 1 puanla ayrıldı.
Trabzonspor, Rizespor'a mağlup olmasının ardından ligde Şenol Güneş yönetiminde üst üste 3. yenilgisini aldı.
Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Güneş, 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.
Beşiktaş beraberliğiyle yeni dönemine başlayan tecrübeli teknik adam, 9 maçın 4'ünde sahadan 1 puanla ayrıldı.
Trabzonspor, Rizespor'a mağlup olmasının ardından ligde Şenol Güneş yönetiminde üst üste 3. yenilgisini aldı.
⭕1-1 Beşiktaş
⭕2-2 Kayserispor
⭕0-0 Gaziantep
✅3-2 Konyaspor
⭕1-1 Hatayspor
✅1-0 Başakşehir
❌1-2 Göztepe
❌2-3 Fenerbahçe
❌1-3 Çaykur Rizespor
Trabzonspor, Şenol Güneş döneminde çıktığı 9 maçta 2 kez kazanırken üst üste 3. yenilgisini aldı. pic.twitter.com/L39W57vQIV
— Sporx (@sporx) November 9, 2024