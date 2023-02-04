Trabzonspor'a 3 müjde!

Trabzonspor'un Galatasaray'la oynayacağı kritik karşılaşma öncesi gözler üç futbolcuya çevrilmişti.



Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, Eren Elmalı ve Marc Bartra'nın pazar günkü mücadele için durumları merak konusu olurken sağlık ekibinden güzel haber geldi. Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür'ün yapılan sağlık kontrollerinde ciddi bir soruna rastlanmadı.



GÖZLER ABDULLAH AVCI'DA



Kasığında ödem meydana gelen Bartra'nın da oynamasına engel bir durum olmadığı açıklandı.



Takımla çalışan üç oyuncunun da İstanbul deplasmanında ilk 11'deki yerlerini alabileceği belirtildi. Gözler ise Abdullah Avcı'ya çevrildi.





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