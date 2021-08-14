Trabzonspor 14 günde 5 maça çıkacak

Trabzonspor, 16 Ağustos Pazartesi günü Malatyaspor ile oynayacağı maçla birlikte zor bir viraja giriyor.

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Trabzonspor 14 günde 5 maça çıkacak
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14 Ağustos 2021 12:41
Trabzonspor, 16 Ağustos Pazartesi günü Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçla birlikte çok zorlu bir fikstüre girecek.

Bordomavililer, 19-26 Ağustos'ta Roma ile Avrupa Konferans Ligi play-off turunda iki kritik müsabaka yapacak.

Ligde de 23 Ağustos'ta Sivasspor ile karşılaşacak olan Fırtına, bu kritik seriyi 29 Ağustos'taki Giresunspor deplasmanı ile noktalayacak.

ŞİMDİ ROMA DÜŞÜNSÜN

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Molde'yi saf dışı bırakarak, playoff turunda İtalyan ekibi Roma'nın rakibi olmasıyla birlikte iki kulüp taraftarları sosyal medyada karşı karşıya geldi. Bordo-mavili futbolseverler sosyal medyada, "Şimdi Roma düşünsün" etiketiyle paylaşımlar yaptı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinin Roma kulübünü etiketleyerek, "We are coming, "Biz geliyoruz" şeklindeki paylaşımın altında bordo-mavili taraftarlar kolay maçlar olmayacağını, Romalı futbolseverler de Trabzonspor'un çok güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan mesajlar yazdı.


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