Trabzonlu kadın hentbolcu, işitme engelli sporcuların antrenörlüğünü yapıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Ortahisar Belediyespor'un 33 yaşındaki oyuncusu Kübra Akçayoğlu, bir yandan takımının başarısı için mücadele ederken bir yandan da işitme engelliler hentbol takımında antrenörlük yapıyor.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünden mezun Kübra Akçayoğlu, Ortahisar Belediyesspor'da kanat oyuncusu olarak 61 numaralı formayı terletiyor.Üçüncü kademe hentbol antrenörlük belgesi bulunan Akçayoğlu, önceki yıl Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübünde, geçen sezon da Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübü hentbol takımında antrenör olarak görev yaptı.Kübra Akçayoğlu, AA muhabirine, halen görev yaptığı Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübündeki sporcularıyla yılda bir kez düzenlenen turnuvalar için hazırlandıklarını söyledi.İşitme engelli sporcuların antrenörü olarak göreve başladığında bazı zorluklar yaşadığını belirten Akçayoğlu, oyuncularıyla ilk olarak göz teması kurarak anlaştığını ifade etti.Kübra Akçayoğlu, sporcularıyla zamanla diyaloglarını geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:İşitme engelli sporcularıyla daha iyi iletişim kurmak için işaret dili eğitimi aldığını anlatan Kübra Akçayoğlu, şunları kaydetti:Engelli bireylere karşı her zaman hassas olduğunu vurgulayan Akçayoğlu, onları sadece sporcu değil, ailesinden biri olarak gördüğünü belirtti.Akçayoğlu, oyuncularının başarısı için elinden geleni yapacağını ifade ederek,diye konuştu.Oyuncularının uluslararası alanda başarılı olmasını istediğini dile getiren Kübra Akçayoğlu,dedi.Oyuncu olarak görev yaptığı Ortahisar Belediyesspor'un hedeflerine de değinen Akçayoğlu,ifadelerini kullandı.