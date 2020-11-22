11 MAÇ SONRA EVİNDE GOL YEMEDİ

İKİNCİ YARIDA ERZURUMSPOR BASKISI

ABDULLAH AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

DIABATE VE PLAZA KADRODA YOK

DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde BB Erzurumspor ile karşılaştı. Medical Park Stadı'nda ağır yağış altında oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'dan geldi. BB Erzurumspor'un 39. dakikada Marlon'un kendi kalesine yaptığı vuruşla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Trabzonspor puanını 9 yaparken, 5 maçtır kazanamayan BB Erzurumspor 8 puanda kaldı.Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.Bu maça kadar sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçında bu kötü istatistiği bozdu.Öte yandan bu maç öncesinde evinde oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını da kaybeden Trabzonspor, Aralık 2011'den bu yana süren üst üste üç mağlubiyet almama serisini korudu.Karşılaşmanın özellikle 2. yarısında BB Erzurumspor daha etkili oyunuyla dikkat çekti. 2. devrede yüzde 65 topla oynama yüzdesi yakalayan BB Erzurumspor, aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamadı. Erzurumspor mücadeleyi 22 şutla tamamlarken, Trabzonspor ise 11 şut attı.Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçına Futbol İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavililer, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Avcı ile ilk heyecanını yaşadı.Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny'in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.Trabzonspor'da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.Trabzonspor'da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.Trabzonspor Kulübü, İzmir'deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.5. dakikada sol taraftan Baker'in savunmanın arkasına pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top yandan auta gitti.7. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda top az farkla auta çıktı.20. dakikada Novikas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmak istediği top Mina'nın önüne düştü. Bu oyuncunun kafasında çizgi önünde Vitor Hugo kafa ile meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.23. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdulkadir Ömür'ün ceza alanı sağ tarafından pasında, Ekuban yerden vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 1-030. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topu kontrol eden Obertan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.36. dakikada Ekuban'ın ara pasında, kaleci Kayacan Erdoğan'dan sıyrılan Afobe'nin çapraz pozisyonda şutunda top üsten auta gitti.38. dakikada Rashad Muhammed'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.39. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Gomes'in çıkardığı topu arka direkte Marlon, Rashad Muhammed'ten önce dokunarak ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, Marlon'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.55. dakikada Kaan Kanak'ın soldan yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top yakın mesafedeki Rashad Muhammed'in önüne düştü. Bu futbolcunun savunmaya rağmen altı pastan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.60. dakikada Ekuban'ın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Baker'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.72. dakikada Kaan Kanak'ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sağ köşesine gelen topu kornere çeldi.83. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.90+2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya şutunda top Kayacan'dan döndü.Medical ParkErkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil ÇetinUğurcan Çakır, Pereira (Dk. 86 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Djaniny), Baker, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 62 Flavio)Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Mina, Kaan Kanak, Obertan, Sissoko (Dk. 88 Hamroun), Donald, Rashad Muhammed (Dk. 72 Emrah Başsan), Novikovas, GomesDk. 23 Ekuban (Trabzonspor)