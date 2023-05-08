Trabzon'da kırmızı kart çıktı!

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına konuk olan MKE Ankaragücü, erken bir dakikada 10 kişi kaldı.



Başkent ekibinde Stelios Kitsiou, 10. dakikada Marek Hamsik'e faulde bulundu. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda Kitsiou'ya kırmızı kart gösterdi.



Kırmızı kartın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve yedek kulübesi yoğun bir şekilde itirazda bulundu. Tolunay Kafkas da itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.



Kitsiou ve Tolunay Kafkas, ligde gelecek hafta cezalı duruma düştü.





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