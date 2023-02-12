Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli hakkında tartışmalar devam ediyor. Performası ile hayal kırıklığı yaratan ancak Şenol Güneş dönemi sonrası siyah-beyazlı ekibin son maçlarında etkili bir oyun sergileyen İngiliz futbolcu için dikkat çeken bir yorum geldi.



BÜYÜK UMUTLARLA TRANSFER EDİLDİ



İngiltere'de eleştirilerin odağında yer alan Dele Alli sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olmuştu. Kariyerinin zirve noktasını Tottenham'da yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, 2022 yılı Ocak ayında Everton'a transfer olurken beklentilerin altında kalmasının ardından kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.



BEŞİKTAŞ'TA DA SERT ELEŞTİRİLER ALDI



Beşiktaş ile şu ana kadar 16 maçta 3 gollük performans gösteren Dele Alli, ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalmış ve sert eleştirilerin odağında yer almıştı. Hatta devre arasında siyah-beyazlı ekibin Dele Alli ile yollarını ayırabileceği iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak İngiliz yıldız, Şenol Güneş dönemi sonrası son maçlarda performansını yükseltmeyi başardı.



DELE ALLI'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI



The Sun'da yer alan habere göre Tottenham'ın eski yıldızı David Bentley, Dele Alli'ye sahip çıktı. İngiliz yıldızın çok yetenekli olduğunun altını çizen Bentley, Alli'nin Premier Lig'e geri dönmesi gerektiğini şu sözlerle belirtti: "Belki de kişisel hayatı doğru yönetilmedi ama o çok yetenekli olduğu için çok yazık. Bence Beşiktaş'ın geçen maçında çok iyiydi. Gol attı ve maçın adamı performansı sergiledi. Yetenekli bir oyuncu ve işlerin onun için yolunda gitmemesi çok yazık. Birisi onu tekrar düzeltebilirse herhangi bir Premier Lig takımı için büyük bir değer olabilir."



