Tottenham'ın eski kalecisinden şaşırtan karar: Futbolu bırakıp fotoğrafçı oldu!

Tottenham'ın eski kalecisi Alfie Whiteman, profesyonel futbolu bırakıp fotoğrafçılığa yöneldi.
Tottenham Hotspur'lu eski kaleci Alfie Whiteman, Avrupa Ligi zaferinden sadece birkaç hafta sonra, 26 yaşında profesyonel futboldan emekli olma kararı aldı. Henüz genç yaşta futbolu bırakan Whiteman, artık fotoğrafçılık alanında kariyer yapıyor.
Whiteman, Tottenham altyapısında yetişmiş ve 10 yaşında kulübe katılmıştı. Ange Postecoglou yönetiminde Avrupa Ligi kazanan kadroda yer almasına rağmen, forma şansı bulamaması onu farklı ilgi alanlarına yöneltti.
"İÇİMDE 'BU KADAR MI' DİYE BİR HİS VARDI"
Genç yaşlardan itibaren futbolun kendisini mutlu etmediğini fark ettiğini anlatan Whiteman, "17-18 yaşlarındayken, pansiyonda yaşarken içimde 'Bu kadar mı?' diye bir his vardı. Antrenmana gidiyor, eve dönüp oyun oynuyordum. O zaman bile mutlu olmadığımı anlamıştım" dedi.
"FUTBOL KISA BİR KARİYER"
Whiteman, kararının ardındaki nedeni şu sözlerle açıkladı: "Futbol, ne kadar başarılı olursanız olun, kısa bir kariyer. Ben artık bu alanda kalmak istemediğimi biliyordum. Gerçekten keyif aldığım, üretici insanlarla çevrili olduğum bir iş yapmak istedim. Onlardan ilham alıyorum."