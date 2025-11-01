Tottenham'ın eski kalecisinden şaşırtan karar: Futbolu bırakıp fotoğrafçı oldu!

Tottenham'ın eski kalecisi Alfie Whiteman, profesyonel futbolu bırakıp fotoğrafçılığa yöneldi.



Tottenham Hotspur'lu eski kaleci Alfie Whiteman, Avrupa Ligi zaferinden sadece birkaç hafta sonra, 26 yaşında profesyonel futboldan emekli olma kararı aldı. Henüz genç yaşta futbolu bırakan Whiteman, artık fotoğrafçılık alanında kariyer yapıyor.



Whiteman, Tottenham altyapısında yetişmiş ve 10 yaşında kulübe katılmıştı. Ange Postecoglou yönetiminde Avrupa Ligi kazanan kadroda yer almasına rağmen, forma şansı bulamaması onu farklı ilgi alanlarına yöneltti.

Genç yaşlardan itibaren futbolun kendisini mutlu etmediğini fark ettiğini anlatan Whiteman,dedi.Whiteman, kararının ardındaki nedeni şu sözlerle açıkladı: