İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Bournemouth, 42. dakikada Marcus Tavernier ve 65. dakikada Evanilson'un attığı gollerle Tottenham deplasmanında 2-0'ı buldu.



Tottenham, 67. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'un attığı gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Tottenham 34, Bournemouth 44 puana yükseldi.



Tottenham, ligin bir sonraki haftasında Fulham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek.



