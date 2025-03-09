İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bournemouth, 42. dakikada Marcus Tavernier ve 65. dakikada Evanilson'un attığı gollerle Tottenham deplasmanında 2-0'ı buldu.
Tottenham, 67. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'un attığı gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Tottenham 34, Bournemouth 44 puana yükseldi.
Tottenham, ligin bir sonraki haftasında Fulham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek.
Bournemouth, 42. dakikada Marcus Tavernier ve 65. dakikada Evanilson'un attığı gollerle Tottenham deplasmanında 2-0'ı buldu.
Tottenham, 67. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'un attığı gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Tottenham 34, Bournemouth 44 puana yükseldi.
Tottenham, ligin bir sonraki haftasında Fulham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek.
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