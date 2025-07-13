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Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de 3'te 3 yaptı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki WSBK 7. ayağında 3'te 3 yaptı.

calendar 13 Temmuz 2025 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de 3'te 3 yaptı!
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 7. ayağında son yarışını da kazanarak 3'te 3 yaptı.

Donington Park'ta düzenlenen yarışta Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 23 turluk hafta sonunun ikinci ana yarışına birinci sıradan başladı.

Yarışın başından sonuna Ducati pilotu İtalyan Nicola Bulega ile büyük çekişme yaşayan milli motosikletçi Toprak, baştan sona domine ettiği yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçerek, İngiltere'de hafta sonunun 3 yarışını da kazandı ve podyumun zirvesine yerleşti.



Birinciliğin ardından Toprak, Türk bayrağıyla zafer sürüşü gerçekleştirdi ve İstiklal Marşı'nı bir kez daha İngiltere'de motosikletseverlere dinletti.

İngiltere'de son yarışı, Ducati pilotu İtalyan Nicola Bulega ikinci sırada, Aruba takımının İspanyol pilotu Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda puanını 345'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu birinci sıraya yerleşirken, 341 puanda kalan Nicola Bulega ikinci sırada, 209 puana ulaşan İtalyan pilot Danilo Petrucci ise üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

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