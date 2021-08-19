Toni Kroos: 'Cristiano - Messi kıyaslaması yapamam'

Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Messi - Cristiano Ronaldo kıyaslamasıyla ilgili yorum yaptı.



Bir podcast yayınına katılan Kroos, kendisinin Cristiano Ronaldo ile çok yakın olduğunu belirterek, "Messi - Ronaldo kıyaslamasında tabii ki önyargılıyım. Çünkü bir çok kupa kazanmama etken olan Cristiano ile hem komşu, hem de oda arkadaşıydık. Ne kadar mükemmeliyetçi olduğunu yaşayarak gördüm. O yüzden benim Messi demem yasak" ifadesini kullandı.



Toni Kroos, Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu, 4 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa zaferi yaşamıştı.



