Toni Kroos: "Cristiano - Messi kıyaslaması yapamam"

Alman yıldız Toni Kroos, Lionel Messi - Cristiano Ronaldo kıyaslamasında Arjantinli ismi seçme ihtimali olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Toni Kroos: 'Cristiano - Messi kıyaslaması yapamam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2021 03:18
Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Messi - Cristiano Ronaldo kıyaslamasıyla ilgili yorum yaptı.

Bir podcast yayınına katılan Kroos, kendisinin Cristiano Ronaldo ile çok yakın olduğunu belirterek, "Messi - Ronaldo kıyaslamasında tabii ki önyargılıyım. Çünkü bir çok kupa kazanmama etken olan Cristiano ile hem komşu, hem de oda arkadaşıydık. Ne kadar mükemmeliyetçi olduğunu yaşayarak gördüm. O yüzden benim Messi demem yasak" ifadesini kullandı.

Toni Kroos, Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu, 4 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa zaferi yaşamıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.