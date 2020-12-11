Toni Freixa: 'Ramos, Barcelona forması giyebilirdi'

Barcelona'da başkanlık için yarışan isimlerden olan Toni Freixa, Sergio Ramos ve Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.



Freixa, Sergio Ramos'un Sevilla'dayken Barcelona'ya önerildiğini açıkladı.



"RAMOS'U GETİREMEYİZ"



Başkan adayı isim, Real Madrid kaptanı için; "Ramos'a imza attıramayız. O, Real Madrid'in sembolü ve hangi koşulda olursa olsun buraya gelemez. Keşke Sevilla'da oynarken gelseydi. O zamanlar Barça'ya önerildi, ben olsam onu transfer ederdim." dedi.



Geleceği merak edilen Lionel Messi hakkında da açıklamalarda bulunan Freixa; "Leo tabii ki önemli ancak tek önemli konu o değil. Başkan ve yönetim göreve geldiklerinde yapmaları gereken birçok şey olacak." dedi.



